Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu."
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu.
ISPARTA (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi