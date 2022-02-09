Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu." - Haberler Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu."

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu.

ISPARTA (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, Ekonomi, Haber

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