Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

30.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:47
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 29,84 33,14 -9,96
Şekerbank 1,81 1,98...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 29,84 33,14 -9,96
Şekerbank 1,81 1,98 -8,59
Albaraka Türk 1,62 1,77 -8,47
Aygaz 10,56 11,45 -7,77
MLP Sağlık 16,00 17,18 -6,87
Eczacıbaşı İlaç 6,57 7,03 -6,54
İndeks Bilgisayar 16,27 17,37 -6,33
Torunlar GMYO 3,38 3,59 -5,85
Good-Year 6,05 6,41 -5,62
Deva Holding 21,50 22,76 -5,54
Tat Gıda 10,25 10,83 -5,36
Anadolu Efes 19,43 20,52 -5,31
Alarko GMYO 16,46 17,37 -5,24
Migros Ticaret 37,46 39,50 -5,16
Doğuş Otomotiv 16,90 17,80 -5,06
Bursa Çimento 6,41 6,75 -5,04
Şok Marketler 11,34 11,93 -4,95
Anadolu Grubu Holding 17,33 18,18 -4,68
Sasa Polyester 15,30 16,05 -4,67
Koza Altın 73,60 77,20 -4,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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