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Son dakika ekonomi: Borsa günü yükselişle kapattı

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa, günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.

Son dakika ekonomi: Borsa günü yükselişle kapattı
12.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:16

Borsa, günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 4,13 puanlık artışla 1.114,18 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21 azalırken, holding endeksi de 0,36 değer kazandı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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