Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "dövize endeksli TL mevduat sistemi" hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, yeni sistemin bugün hayata geçeceğini ve bankaların gün içinde işlemlere başlayacağını söyledi.

Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide uygulanacak yeni modeli açıkladı. Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

"DÜZENLEMENİN AYRINTILARINI SAAT 14'TE AÇIKLAYACAĞIZ"

Bu gelişmelerin ardından döviz kurunda hızlı bir düşüş yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır"

Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (4)
sivri :Milleti keriz sandınız herhalde keriz silkelemesi bitince görüşürüz Cevap Yaz 29 30 Yayından Kaldır
Ariza Bay:Bu gune kadar nerdeydi ekonomi yonetimi ha tabi dolar da yapcaklarini yaptilar 13 alip 18 bozdular simdide mudahale ediyolarrr ekonomi yonetimini tebrik ediyozzz ama bu kisa vadeli bi pilan buda tutmazzz Cevap Yaz 24 19 Yayından Kaldır
vatandaş rıza:16 19 den alan adam doları bozdurmasın ellerindeki argümanlar doları tutmaya yetmez Cevap Yaz 33 23 Yayından Kaldır
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