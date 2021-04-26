Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
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Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 8,48'le son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 8,37 seviyesinde bulunurken, altın da 484 lirayı test ettikten sonra 478 lirada dengelendi.

Geçtiğimiz haftayı 8,37'den kapatan dolar, yeni haftaya hareketli başladı. Haftanın ilk işlem gününde 8,48'i gören kur, tarihi zirvesine yaklaşarak son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar, 2020 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının hemen öncesinde 8,58 lirayı görerek tarihi rekorunu kırmıştı.

DOLAR, EURO VE STERLİN'DE SON DURUM

Dolar son 6 ayın zirvesini test etmesinin ardından düşüşe geçti. Kur saat 10.50 itibarıyla 8,37'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,12'den, sterlin ise 11,65'ten alıcı buluyor.

ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Dolardaki hareketliliğe paralel olarak altının gram fiyatında da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 478 liradan tamamlayan gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 484 lirayı gördü. Daha sonra düşüşe geçen gram altın şu sıralar 478 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 liradan, cumhuriyet altını ise 3.194 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.777 dolar seviyesinde bulunuyor.

YURT İÇİ PİYASALAR ENFLASYON RAPORU'NA ODAKLANDI

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu'nun, yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed ve BoJ'un faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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