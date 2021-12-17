Son Dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Merkez Bankası dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Haftanın son gününde de yükselişini sürdüren dolar 17,17 lirayla, altının gram fiyatı ise 998 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

MERKEZ BANKASI'NDAN 5. MÜDAHALE

Doların 17 TL'yi aşarak rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası'ndan piyasaya bir kez daha müdahale geldi. Müdahale ile birlikte dolar yeniden 16,30'lara geriledi.

PİYASADA SON DURUM

Müdahale sonrası tekrar yükselişe geçen dolar, saat 14.20 itibarıyla 16,50'den, altının gram fiyatı ise 960 liradan işlem görüyor.

TL SON 4 AYDA CİDDİ ORANDA ERİDİ

Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 17 lirayı gördü. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 8 TL'den fazla değer kazandı.

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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