Son Dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son dakika: Merkez Bankası seri faiz indirimlerine devam ederken dövizdeki yükseliş de sürüyor. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdüren dolar 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Doların 17 TL'yi aşmasının ardından Merkez Bankası'ndan piyasaya bir kez daha müdahale geldi. Merkez'in müdahalesiyle dolar 16,30'lara geriledikten sonra 16,50'lerde dengelendi.
Merkez Bankası dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor.
Haftanın son gününde de yükselişini sürdüren dolar 17,17 lirayla, altının gram fiyatı ise 998 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Doların 17 TL'yi aşarak rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası'ndan piyasaya bir kez daha müdahale geldi. Müdahale ile birlikte dolar yeniden 16,30'lara geriledi.
Müdahale sonrası tekrar yükselişe geçen dolar, saat 14.20 itibarıyla 16,50'den, altının gram fiyatı ise 960 liradan işlem görüyor.
Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 17 lirayı gördü. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 8 TL'den fazla değer kazandı.
??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.
Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde?
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