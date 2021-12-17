Son Dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası seri faiz indirimlerine devam ederken dövizdeki yükseliş de sürüyor. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdüren dolar 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Doların 17 TL'yi aşmasının ardından Merkez Bankası'ndan piyasaya bir kez daha müdahale geldi. Merkez'in müdahalesiyle dolar 16,30'lara geriledikten sonra 16,50'lerde dengelendi.

Merkez Bankası dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor.

Haftanın son gününde de yükselişini sürdüren dolar 17,17 lirayla, altının gram fiyatı ise 998 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Doların 17 TL'yi aşarak rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası'ndan piyasaya bir kez daha müdahale geldi. Müdahale ile birlikte dolar yeniden 16,30'lara geriledi.

Müdahale sonrası tekrar yükselişe geçen dolar, saat 14.20 itibarıyla 16,50'den, altının gram fiyatı ise 960 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 17 lirayı gördü. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 8 TL'den fazla değer kazandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (23)
cenker :tl nin çöp olduğu sokaktaki temizlikçilerin yerlerden tl temizleyeceklerini şimdiden tahmin etmek zor olmasa gerek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Orhan Erol:arkasında bankalar ve kötu nıyetlı ınsanlar var faızler ındırıyor hukumet bankalar ındırmıyorlar ne demk ıstıyor banka gecen aradım musterı hızmetlerını faız ınıyor neden ındırmıyorsunuz bız ındırmıyoruz dedım yukselseydı hemen yukseltırdınız evet dogru soyluyorsun yukseltırdık aylık pos cılom 6 bın yoksa degıstırırdım degmıyor Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
Doğrucu Davud:Erken seçim yapmamak koltuğü bırakmamak insanımızın hakkını yemekle aynı anlama geldi. Hemen bugün erken seçim kararı alınmalı. Bu iktidarın Türkiyeye verdigi zarara dur denmeli. Dolarin 17 lira olmasi demek Amerikanin iyice kölesi olduk demektir. ABD nin AB nin bizi sömürmesine izin veriyorlar. Faizi dusurmek demek intihar etmek demekti, intihar etmis olduk. Hadi durdurun dolari da gorelim. Ekonominin kitabini yazdiniz madem dolari durdurun da gorelim. Cevap Yaz 13 51 Yayından Kaldır
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