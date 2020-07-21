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Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,85'ten, sterlin ise 8,71'den alıcı buluyor.

21.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:47

Dün 6,85-6,86 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8579'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8580'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,7110'dan satılıyor.

'DOLARDA 6,88 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor

Kaynak: AA

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