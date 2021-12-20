Son dakika: Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: TL'de yaşanan değer kaybı her geçen gün artarak devam ediyor. Güne rekorla başlayan dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar 17,86'la, euro 20,16'la, altının gram fiyatı ise 1.032 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL'de yaşanan sert değer kaybı her geçen gün daha da artıyor. Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan Dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar 17,86'la, euro 20,16'la, altının gram fiyatı ise 1.032 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 15.45 itibarıyla dolar 17,73'ten, euro 20,01'den, altının gram fiyatı ise 1.024 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı faiz indirimleri sonrası TL'de sert değer kayıpları yaşandı. Merkez eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda 100 baz puan, aralıkta ise 100 baz puan faiz indirdi. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirime gidildi.

Eylül ayında dolar 8,60 seviyesinde bulunurken, seri faiz indirimleri sonrası geldiğimiz noktada dolar 18 lira sınırına dayandı. Böylece TL, son 4 ayda dolar karşısında 9 liradan fazla değer kaybetti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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 Son Dakika! Dolar ve altından yeni rekor! Biri bin lirayı aştı, diğeri 18 liraya koşuyor

Son Dakika! Dolar ve altından yeni rekor! Biri bin lirayı aştı, diğeri 18 liraya koşuyor

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (9)
Ahmet Oytun:Çok üzücü.Neler oluyor bi açıklayan olsa. Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
Murat Şengezer:Tunceli’nin komünist Belediye Başkanı Sayın Maçoğlu Gibi Bir İnsan Ülkeyi yönetse belki simit yerine hergün köfte yerdiniz Cevap Yaz 13 33 Yayından Kaldır
Umit Cetin:yersin köfteyi ondan doğu almanyadakileri batı almanyaya kaçmak istiyordu dimi bana bir tane zengin kominist ülkesi göster halkı zengin herşey devletin olması demek bildiğin devlete muhtaç kalman demek 8 11 Yayından Kaldır
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