Son Dakika: Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gün içerisinde rekor kıran dolar ve gram altından gün sonunda yeni rekor geldi. Dolar 15,74'le, altının gram fiyatı ise 907 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası yılın son faiz kararında da indirime gitti. Politika faizini 100 baz puan düşüren Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Merkez'in faiz kararından saatler sonra dolar ve altın tırmanışa geçti.

Dolar bu sabah 15,29'la, altının gram fiyatı ise 877 lirayla rekor kırmıştı. Faiz kararı öncesi 15,20 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 15,58 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Karar öncesi 874 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise, kararla birlikte 898 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak gün sonunda dolar 15,74 ile gram altın ise 907 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine tırmandı.

Saat 18:00 itibarıyla dolar 15,67'den, euro 17,77'den, altının gram fiyatı ise 903 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı faiz indirim serisini bu ayda da devam ettirdi. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan indirim yapmıştı. Yılın son faiz kararında da 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, son 4 ayda 500 baz puanlık indirime gitmiş oldu. Böylece Merkez, 2021 yılını yüzde 14'lük faizle kapatmış oldu.

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleriyle TL, değer kaybetmeye başladı. Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, ilk faiz indirimini eylül ayında yaptı. 100 baz puanlık indirimin yapıldığı 23 Eylül tarihinde 8,60-8,80 seviyeleri arasında hareket ediyordu. 4 aylık seri faiz indirimi sonrası dolar 15 lira seviyesini aştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor

Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor

 Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title