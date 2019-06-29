Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" diyen Trump, Türk heyetini de "Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleriyle övdü.

ERDOĞAN: DAYANIŞMAMIZIN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM

Erdoğan da "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

TRUMP: TÜRKİYE'YE ADİL DAVRANILMADI

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "S-400 konusuna bakıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yömetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence Türkiye'ye adil davranılmadı" dedi. Trump ayrıca "Evet, beni davet etmişlerdi, Türkiye'ye gideceğim, herhangi bir tarih şu anda mevcut değil" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Evet, beni davet etmişlerdi, Türkiye'ye gideceğim, herhangi bir tarih şu anda mevcut değil" diye ekledi.