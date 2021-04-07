Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz

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Son dakika! Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müjdeyi vermek istiyorum" diyerek, "Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. İsteseniz istemeseniz de başlıyoruz. Kanalın iki yakasına 500 bin nüfuslu şehir kurulacak. Temeli yazın atacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, amirallerin bildirisinden ekonomiye kadar pek çok konuya değindi. CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul ile ilgili konuşmasına "Müjdeyi vermek istiyorum" diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili şunları söyledi:

"Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. ÇED raporu 200'den fazla bilim insanı, medya, kurum ve kuruluşun katkısı ile tamamlandı. Depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje köprü, yeni havalimanı, metro ile de bütünlük arz edecektir. Kanalın iki yakasına 500 bin nüfuslu şehir kurulacak.

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE BAŞLIYORUZ"

Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli büyük ve yeni limanlar yapıyor. Bu durum gemi trafiğinin daha da artacağına işaret ediyor. Tehdit ediyor. Bütün müteahhitlerin elinden geliyoruz, geldiğimizde ödemeleri vs ellerinden alırız ve kendilerini de kenara koyarız. Böyle bir devletin devamlılığına inanmak olabilir mi? Şartları zorlayarak Boğaz'daki gemi trafiğini sürdürüyoruz. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz istemeseniz de Kanal İstanbul'a başlıyoruz ve yapacağız.

"YAZ AYLARINDA TEMELİ ATACAĞIZ"

Ve milletimizin emrine amade edeceğiz. Yaz aylarında inşallah temelini atacağız. Projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."