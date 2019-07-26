Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde: 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda açıklamalarda bulunarak, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" diye konuştu.

FINDIK TABAN FİYATLARI MÜJDESİ

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün açıkladığımız fındık alım fiyatlarıyla da hasat bayramında siz üreticilerimize güzel bir haber verdiğimize inanıyorum. Ben bu müjdemizi bir kez de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna, kilogram başına 2 lira olan mazot/gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklediğimizde kg fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde biçer döver kullandı.

"KURBAN BAYRAMI SONRASI ALIMA BAŞLIYORUZ"

Hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın hemen akabinde inşallah alıma geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

"TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜNÜN DENEME SÜRÜŞÜNÜ YAPTIK"

Bugün ayrıca Türk tarımı adına gurur verici bir adım daha atmanın bahtiyarlığını yaşadık. Az önce, Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörünün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptık.

SERİ ÜRETİME HAZIR

45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün bu özelliği ile çiftçilerimizin maliyetlerini çok ciddi düşüreceğine inanıyorum. Bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği olan herkesi buradan tebrik diyorum.

"YAĞLI TOHUM VE HUBUBATTA DESTEKLER KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE ÖDEYECEĞİZ"

Tabi bu arada sizlere bir müjdeyi daha veriyorum. O da şu. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği kurban bayramından önce ödeyeceğiz.