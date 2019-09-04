Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'a Yüksek Hızlı Tren müjdesi

04.09.2019 15:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'in Sivas'a ulaştırılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın Sivas'taki konuşmasından satır başları şöyle:

"ÜLKENİN TAMAMINDA BAŞARIYA ULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Tarihimizin en derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dönemlerden biri şüphesiz milli mücadele yıllarıdır. Sivas Cumhuriyet'in ilk merkezidir. Sivas 108 gün boyunca milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.

"MANDA VE HİMAYE ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Tam 108 gün boyunca ülke Sivas'tan idare edildi. Cumhuriyet'imize ve demokrasimize giden yolun taşları burada taşındı. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir.

"BU KUTLU YOLDAN ASLA DÖNMEYECEĞİZ"

Sivas Kongresi bağımsızlık manifestosudur. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzatılan her eli kırdık, yine kıracağız. Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı vereceğiz. Ya olacağız ya öleceğiz diyerek bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz. Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı ama bazı zihinlerde bu özlem hep devam etti.

"RAMAZAN'A KADAR YÜKSEK HIZLI TRENİ ULAŞTIRACAĞIZ"

Ramazan Bayramı'na kadar Allah nasip ederse Yüksek Hızlı Trenimizi Sivas'a vardıracağız. Gerçi bazıları Sivas'a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama biz ülkemizin muhasır medeniyetler üstüne çıkması için ne gerekiyorsa yaptık. George nasıl binebiliyorsa benim Ayşem de Fatmam da binebilsin. İnşallah 2023'te hedeflerimize ulaşarak ecdada layık bir millet olduğumuzu göstereceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ise Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.