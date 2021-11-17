Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, son günlerin en merak edilen konularının başında gelen asgari ücret zammı ile ilgili de konuştu.

"DAR GELİRLİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ HAFİFLETECEĞİZ"

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz. Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. 2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden,geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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