Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap etti. Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul Kartal'da maalesef bina çöktü. Bu bina ruhsatsız, iskanı yok. 3 kat diye başladılar, 8 kat. Yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım şehit oldu. 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm değişim olsaydı, planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile yoğun bir çalışmaya gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AYDIN, DÜN MENDERES'İN YANINDA DURUP SAFINI BELLİ ETMİŞTİ"

Aydın inşallah 31 Mart'ta AK Parti'nin ve Cumhur İttifakının yanında duracaktır ben buna inanıyorum. Aydın 31 Mart'ta da büyük şehircilik anlayışıyla ufkunu daha da genişletecektir.

Aydın, dün Menderes'in yanında durup demokrasi safındaki yerini belli etmişti, inşallah şimdi de beka meselesinde bizim yanımızda yer alacaktır.

Aydın'daki beyliklerimizin tarihi bile güya bugün bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Geleceğimizde de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir.

"YIKIM EKİBİ ELLERİNİ OVUŞTURMAYA BAŞLADI"

Türkiye için dertlenmek, çalışmak, hizmet etmek her babayiğidin harcı değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış yıkım ekibi var ya… İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceği için tek bir planları, hayalleri yoktur. Her seçimde armut piş, ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kırılıyorlar. CHP'ye, PKK'nın güdümündeki partiye, onlarla milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor.

"CHP TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YÜRÜYOR"

CHP terör örgütüyle birlikte yürüyor. Biz kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Bunlar sanıyor ki meydan kendilerine kalacak. Biz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında el ele verdik.

Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum: Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz?

"DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE FİYATLARI İNDİRDİK"

Doğal gazda, elektrikte fiyatları indirdik. Bunları niye konuşmuyorlar. Sorunların çözümüne katkı vermek yerine adeta kriz duasına çıkıyorlar.

"BU PARTİ SADECE KILIÇDAROĞLU'NUN VE AVANESİNİN PARTİSİDİR"

Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşim, biz Kandil'i başlarına yıkmaya çalışırken, terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart'ta derslerini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir. Bu parti sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir.

"ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA BİRKAÇ KİŞİ DAHA VAR"

İstanbul Kartal'da maalesef bina çöktü. Bu bina ruhsatsız, iskanı yok. 3 kat diye başladılar, 8 kat. Yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım şehit oldu. 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm değişim olsaydı, planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile yoğun bir çalışmaya gireceğiz.