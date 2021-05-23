Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılacak
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılacak

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Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma hakkı kazandı. Tottenham'ın Leicester City'i 4-2 yenmesi sonrası Chelsea, Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla ligi 4. bitirdi ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara kalmasını sağladı. Kartal, Devler Ligi'nden ayakbastı parası olarak 308 milyon TL alacak.

İngiltere Premier Ligi'ni Chelsea ilk 4'te bitirdi ve Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım hakkı kazandı. Maviler, Aston Villa'ya 2-1 yenilmiş olmasına rağmen Tottenham'ın Leicester'ı 4-2 yenmesiyle ilk 4'ün içinde kendine yer buldu.

CHELSEA KABUSUN KIYISINDAN DÖNDÜ

Son haftada deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, 43. dakikada Traore ve 52. dakikada penaltıdan El-Ghazi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 70. dakikada ağları bulan Chilwell, maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Chelsea, Leicester City'nin puan kaybı sonrasında 67 puanla ve averajla Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

"SAVAŞTIK KAZANDIK!"

Beşiktaş, direkt katılım hakkı sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Savaştık, kazandık! Alnının akıyla, bileğinin hakkıyla şampiyon sensin" notunu düştü.

Son Dakika: Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma hakkı kazandı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılacak
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