Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılacak

Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma hakkı kazandı. Tottenham'ın Leicester City'i 4-2 yenmesi sonrası Chelsea, Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla ligi 4. bitirdi ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara kalmasını sağladı. Kartal, Devler Ligi'nden ayakbastı parası olarak 308 milyon TL alacak.