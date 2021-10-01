Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak. Zammın ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 5,91 liraya çıkacak. İstanbul'da benzinin litresi ise 7,76'dan satılıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 5,20 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5,91 lira olacak. LPG'nin litresi Ankara'da 5,24 liradan 5,95 liraya, İzmir'de ise 5,10 liradan 5,81 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (9)
Edip Sevük:Hayaldi gerçek oldu
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
PALA BABA :ben hep 50 liralık aldığım için beni ilgilendirmeyen zahahaha , müstehak bize
Cevap Yaz 3 26 Yayından Kaldır
Boş Yapma Doldur:Ne ekersen onu biçersin boşuna dememiş atalarımız
Cevap Yaz 3 22 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Oğuzhan Koç Seren Serengil
Spor Mario Balotelli Sergen Yalçın Umut Meraş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:03:27. #1.12#