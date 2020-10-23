Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

23.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:05

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 12 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 6,81'den satılan benzinin litresi 6,69'a inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,90'dan 6,78'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

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Haber Yorumları (8)
KARA İBİK: Dün, 22. 10. 2020 tarihinde ''Merkez Bankasinin faiz karari'' baslikli yazisinda yorumcu TEŞEKKÜR EDERİM''e yazmis oldugum cevap böyle idi: '' Müjdeler ülkesindeyiz vallahi, ''''Alis Harikalar Diyarinda'''' misali. . . Agizlarini her actiklarinda bir müjdeyle, daha dogrusu bir sürprizle karsilasmamanin imkani yok. YARIN BENZiNE iNDiRiM, YARINDAN SONRA DA BENZiNE BiNDiRiM GELiR, dimedi dime. . . '' ÜSTÜNDEN BiR GÜN GECTi, BEN MÜNECCiM FALAN DEGiLiM HAAAA. . .
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RAMAZAN: Bunlar bizle dalga mı geçiyor
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DELİDİR AMA!: Evet .
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