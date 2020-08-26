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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 21 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

26.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:24

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 21 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 6,60'tan satılan benzinin litresi 6,81'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,69'dan 6,90'a çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Haber Yorumları (17)
CORÇ: büyük zam mı? 21 kuruştan nolcak herşeyi abartıp yönetimi kötülemeyi bırakın. Parasını çarçur eden devamlı aç kalır ve şikayet eder. Ülkemiz gayet iyi durumda. Parasını çarçur eden boş işlere harcayanlar kendilerini yorumlarda belli ediyor. Kazandığın parayı iddiaaya, gösteriş için pahalı telefona bilgisayara, aksesuarlara kozmetiğe harcarsan zenginlere özenirsen aç kalmaya mahkumsun. Ayağını yorganına göre uzatan kimse aç kalmaz. Herkes yaşamanı sürdürecek kadar maaşını fazlasıyla alıyor şükür
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NILAY: Ulkede cok fazla arac var toplu tasima daha guzel duruma konforlu hale getirilmeli..
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HASAN: Gaz bulundu ya ondandır
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