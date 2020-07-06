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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

06.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:03

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 10 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,86'ya satılan motorinin litresi 5,96'ya yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,92'den 6,02'ye, İzmir'de ise 5,94'ten 6,04'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Haber Yorumları (2)
METİN: 3 günde bir benzine motorine zam geldi 2 gün sonra indirim geldi 5 gün sonra gine zam geldi ama ilk çeyrekte yüzde yedi büyüdük aaa komedi gibi bi iş zam geldi indirim geldi ulan resmen beyin ölümü gerçekleşmiş kafayı yersin
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BRO: Bu ne arkadaş her hafta zam geliyor. Binmeyelim mi artık araca? El vicdan.
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