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Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

18.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:59

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,49 olan benzinin litresi 5,62 liraya yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 5,65 liradan 5,78 liraya, İzmir'de ise 5,67 liradan 5,80 liraya çıkacak.

İstanbul'da 5,32 liraya satılan motorinin litresi 5,40 liraya çıkacak. Motorinin litresi Ankara'da 5,36 liradan 5,44 liraya, İzmir'de ise 5,44 liradan 5,52 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi

Ekonomi Manşet

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