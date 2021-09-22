Bitcoin neden düşüyor? Kripto Para piyasasının en çok bilinen parası Bitcoin'in son dönemde yaşadığı düşüşler yatırımcıları korkuturken, yatırım yapmayı düşünen ya da daha önceden Bitcoin'e yatırım yapan kişiler internette Bitcoin ve altcoinler hakkında araştırma yapmakta. Yatırımcılar konuyla ilgili olarak internette en çok "Son Dakika: Bitcoin neden düşüyor 2021? Evergrande krizi nedir, ne demek?" gibi soruları aratmakta. Bitcoin'in yaşadığı düşüş ve Evergrande krizi hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin son dönemde 45.000 doların altına düştü. Bu düşüş yatırımcıları oldukça korkuturken, düşüşün nedeni araştırılmaya başlandı. Bitcoin'in düşüşünün temel nedeni Dolar'ın güçlenmesi olarak nitelendiriliyor.

Bitcoin'in düşüş göstermesindeki bir diğer neden ise Evergrande krizi. Çin'in en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alan şirketin borcunu ödeyip ödeyemeyeceği dedikoduları Hong Kong borsasındaki düşüşüne neden olduğu gibi Bitcoin yatırımcılarını da endişelenmesine ve dolayısıyla Bitcoin'in düşüş göstermesinde etkili oldu.

EVERGRANDE KRİZİ NEDİR?

Evergrande, Çin'de yer alan en büyük gayrimenkul şirketlerinden. Gelir olarak dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Evergrande, 200 binin üzerinde kişiye iş istihdamı sağlıyor.



Çin Ligi'nin ünlü kulübü Guangzhou Evergrande futbol takımınında sahibi olan Evergrande şirketi ülkenin en zengin ismi olan Çinli milyarder Xu Jiayin'e ait.

Evergrande krizinin nedeni isepiyasaya olan 300 milyar doların üzerinde borcu. Vadesi gelen borçlarını ödeyip ödemeyeceği ile ilgili belirsizliklerin sadece Çin ve Asya Piyasalarını değil, Avrupa piyasalarını da olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Borsalardaki küresel sarsıntı, dünyanın en büyük zengin insanlarının sahip olduğu şirketlerin hisselerini de vurdu. En zengin 500 kişi toplamda 135 milyar dolar kaybetti.

Yatırımcılar, Evergrande'nin iflası ya da tasfiyesi halinde ekonomik büyümenin kırılganlık sergilediği bir dönemde Çin gayrimenkul sektöründeki diğer şirketlerin de buna benzer problemlerle karşılaşabileceği ve iflas etmesinden kaygılanıyorlar.

Evergrande'ın iflas etmesi halinde proje süresinde olan ve firmadan konut alan yaklaşık 1.5 milyon Çin vatandaşı etkilenecek. Bunun yanında firmanın 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Bu da olası bir iflasın genel ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı anlamına geliyor.

EVERGRANDE KRİZİNİN BİTCOİN'E ETKİLERİ!

Tüm piyasa ve borsalarda olduğu gibi Evergrande krizi, Bitcoin piyasasında da olumsuz etkileri sürüyor. Yatırımcılar olası bir iflas durumunda olası bir düşüşe karşı daha az zarar ile durumu atlatmak için yatırım yapmaktan kaçınıyor.

Son günlerde Bircoin'de yaşanan düşüşün temel nedeninde bu olduğu uzmanlar tarafından dile getirilmekte.





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