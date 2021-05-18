Son Dakika: Thodex'in finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı
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Son Dakika: Thodex'in finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Binlerce kişiyi mağdur eden kripto para şirketi Thodex'in finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyor.

400 bin kişiyi mağdur ederek 108 milyon dolar vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmıştı. Türkiye'den özel bir ekip Arnavutluk'a giderek yerel kuvvetlerle birlikte Özer'i didik arıyor.

3 KRİTİK İSİMDEN BİRİ YAKALANDI

Thodex vurgununda Özer'in dışında 3 kritik isim daha firariydi. Kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu. Kritik isimlerden olan firari Rana Azap yakalandı.

SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan R.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

22 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Son Dakika: Thodex'in finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı
Kripto para borsası Thodex'e ilişkin soruşturmada ilk haciz işlemi yapıldı
Kripto para borsası Thodex'e ilişkin soruşturmada ilk haciz işlemi yapıldı
Thodex'teki kripto paraların izi bulundu
Thodex'teki kripto paraların izi bulundu
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (2)
KUMKUM : Halk sandığınızdan akıllı.ben söyleyim de.
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OSMAN TOKGONUL: Nasıl bir çembermiş bu ? Darala, darala çember kalmadı nokta haline geldi ve bu işin sorumlusu yakalanmadı ! Giden gelse idi .....
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika: Thodex'in finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı - Haberler Ekonomi
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