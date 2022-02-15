Son dakika! Bilecikspor eski başkanı hastaneye kaldırıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Bileciksporspor Kulübü eski Başkanı Ali Han'ı ziyaret etti.

Başkan Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkanvekili Semih Tuzak, korona virüs nedeniyle tedavi gören Bileciksporspor kulübü eski başkanı Ali Han'ı ziyaret etti. Ali Han'ın tedavi süreci hakkında doktorlardan bilgi alan Şahin; "Ali Han ağabeyimiz şehrimizin sevilen ve değerli bir ağabeyi. Ali Han ağabey umuyorum bir an önce eski sağlığına kavuşur ve çok sevdiği Bilecikspor ve sevdikleri ile mutlu ve uzun bir ömür sürer" ifadelerini kullandı.

Başkan Semih Şahin'in ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Ali Han Başkan Semih Şahin ve beraberindekilere teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor