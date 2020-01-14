: Beşiktaş, Aleksandar Prijovic'i gözüne kestirdi

14.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:19

Beşiktaş golcü transferi için tüm şartları zorluyor. Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim harcama limiti sorununu aşarsa Aleksandar Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transfer için devreye girdiği öne sürüldü.

LJAJİC DEVREYE GİRDİ

Sırp forvetin alacaklarına karşılık Al İttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı. Beşiktaş harcama limitini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.

SON 2 SEZONDA 9 GOL ATTI

İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı.

(Takvim)

Haber Videosu