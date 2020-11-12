Son Dakika: Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi

12.11.2020 21:02 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:16

Son dakika: Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta koronavirüs için alarm verildi. Siyah beyazlı kulüp takımda koronaya yakalanan futbolcy sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."

"Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir. Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Donald Trump Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Ferzan Özpetek Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Medya Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 21:16:07. #1.15#
title