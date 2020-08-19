Son Dakika: Beşiktaş-PAOK maçını Daniele Doveri yönetecek Son dakika: Beşiktaş'ın Paok ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçını İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri yönetecek.

Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.

Mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Yunanistan'da oynanacak.