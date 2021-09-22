Son Dakika: Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber - Haberler Spor
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Son Dakika: Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Beşiktaş adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber geldi. Yıldız golcü, Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ajax maçıyla ilgili durumu şüpheli. Savunmada Vida ve Necip'in sakatlıkları devam ediyor. Rosier de cezalı. Öte yandan Welinton ve Montero da fedakarlık yaparak oynuyor.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında dizinden sakatlık geçiren Michy Batshuayi, Altay maçında forma giyemeyecek.

Dün akşam oynanan Adana maçında Rachid Ghezzal da sakatlığı sebebiyle yerini Gökhan Töre'ye bırakmıştı. Ghezzal ve Batshuayi Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.

24'ünde Altay ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Kara Kartal, 28'inde de Ajax deplasmanında sınav verecek. Çok kritik bu karşılaşmalar öncesi hücum hattının en önemli kozlarından gelen haber yıkım etkisi yaptı. Alex Teixeira'nın da durumu belirsiz.

OYNATACAK FUTBOLCU KALMADI

Savunmada da Vida'nın sakatlığı devam ediyor. Rosier, Altay maçında kart cezalısı. Ayrıca Welinton ve Montero fedakarlık yaparak oynuyor. Necip de bir süre daha takımdan uzak kalacak.

Son Dakika: Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
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Haber: Son Dakika: Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber - Haberler Spor
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