Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti

Son dakika: Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e gol olup yağdı. Siyah Beyazlılar, konuk olduğu rakibini 4-1 mağlup etti ve ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Süper Lig'in 20 haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar farklı kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50. ve 71. dakikada Bernand Mensah ile 66. dakikada Cyle Larin'den geldi. Karagümrük'ün tek sayısını ise 78. dakikada Borini penaltıdan attı.

Bu sonuçla puanını 41 yapan Kara Kartal, haftayı lider konumda tamamlamayı başardı. Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 13: Atiba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrılıp topu penaltı noktasına doğru çıkarttı. Topla uygun durumda buluşan Atiba'nın vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 23: Alparslan Erdem sol kanattan bir kez daha köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe doğru düşen topu savunma karşıladı. Atağın devamında sol kanattan Borini'nin ortasında ön direkte N'Diaye kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

Dakika 29: Hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndiaye'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Borini'nin yerden vuruşu kaleci Ersin'de kaldı.

Dakika 41: Josef'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, nefis bir hareketle rakibinden sıyrılıp önünü boşalttı. Ama vuruşunda top yandan auta gitti.

Dakika 43: Sağ kanattan ceza sahasına sokulan N'Koudou'nun pasıyla altı pasın hemen gerisinde topla buluşan Aboubakar, uygun vurumda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Dakika 50: Başiktaş, Mensah'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Aboubakar, sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenmek isteyen Larin'i topla buluşturmak istedi. Ama savunma araya girdi. Seken topla buluşan Mensah, ceza sahasına sokulup çok şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Dakika 52: N'Koudou'nun pasıyla Mensah ceza sahasında topla buluşmak istedi. Ama iyi bir kontrol yapamadı. Bu pozisyon sonrasında Mensah bir sakatlık geçirdi ve oyun onun tedavisi nedeniyle durdu.

Dakika 66: Beşiktaş Larin'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Rıdvan'ın içeriye çevirdiği topa Larin yatarak kayarak vuruşunu yaptı ve köşeden topu ağlara gönderdi.

Dakika 71: Beşiktaş, Mensah'ın attığı golle farkı 4'e çıkardı. Mensah'ın pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Viviano topu çeldi. Gerilerden gelen Mensah topu tamamladı ve farkı dörde çıkarttı.

Dakika 78: Fatih Karagümrük Borini'nin penaltıdan attığı golle skoru 4-1 yaptı.

Dakika 90: Mücadele Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.