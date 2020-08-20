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Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı

Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın ardından Alanyaspor'dan Welinton'u da kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

20.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:52

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar, Fabrice N'Sakala'nın ardından Aytemiz Alanyaspor'un bir oyuncusunu daha transfer etti. Stoper oynayan Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı

RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Beşiktaş'a hoş geldin Welinton Souza Silva" ifadelerini kullandı.

İMZA ATMADAN TAKIM YEMEĞİNE KATILMIŞTI

Welinton, henüz imza atmamışken geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde görülmüş ve 31 yaşındaki takım yemeğine katılmıştı.

27 MAÇA ÇIKTI

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı kart 1 de kırmızı kart gördü.

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Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı
Haber Yorumları (1)
EMRAH: hayırlı olsun
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