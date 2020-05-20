Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 12 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 20 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,63 liraya satılan benzinin litresi 5,83 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,79'dan 5,99'a, İzmir'de ise 5,81'den 6,01'e yükseldi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 5,40 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,52 liradan 5,64 liraya, Ankara'da 5,50 liradan 5,62 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.