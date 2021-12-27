Son Dakika! BDDK'dan aralarında İYİ Partili Yılmaz'ın da bulunduğu 5 isim hakkında suç duyurusu - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! BDDK'dan aralarında İYİ Partili Yılmaz'ın da bulunduğu 5 isim hakkında suç duyurusu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle İYİ Partili Durmuş Yılmaz, ekonomist Güldem Atabay, CHP milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve ekonomist Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan yeni ekonomi modeli hakkında çeşitli yorumlarda bulunan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'le ilgili adım geldi. Kurum, bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek hususlarda açıklama yaptığı belirtilen ekonomistler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ASILSIZ HABER YAYILAMAZ"

BDDK kaynaklarından aktarılan bilgiye göre suç duyurusu, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan yapıldı.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT SİSTEMİYLE İLGİLİ KONUŞMUŞLARDI

Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer, geçtiğimiz günlerde, yeni olarak hayata geçirilen Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi hakkında açıklamalarda bulunmuşlardı. Özellikle Merkez Bankası Eski Başkanı ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri yankı uyandırmıştı. Ekonomi kökenli siyasetçiler, gazeteciler ve ekonomistler hakkında bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (13)
Abdullah Atik:Bir kaç gün içinde döviz altın tavan bir saat içinde dip yaptı oşan kime oluyıor her zaman olduğu gibi garıbma. Oluyor mandalın kg 10 TL yoğurt 1kg 20 TL 1 kg et 100 TL 1kg tavuk 45 TL 1 adet yumurrta 2 TL nerede kaldı Müslümanlık Allah korkusu …. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Nurhak Gürgüz:Kardeşim insanlar bu ülkede özgür ce fikrini anlatamayacakmi gece vakti bu millete oyun kurup dolari düşürüp küçük yatırım ciyi bitirenler niye hesap vermiyor kuru 18 ze çıkarıp 10 cekenler bu milletle oyunmu oynuyorsunuz guven kalmadi artk size mileti suclamayin artk işinizi iyi yapın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
M Key:3 ayda doları 8 den 18 e zıplatan açıklamaları yapanlar da Türk lirasının değerini ve itibarını zedelemediler mi? Buradan çıkan sonuç, bir bankanın itibarı Türk lirasının itibarından daha mühim Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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