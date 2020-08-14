Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Son dakika: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 mağlup eden Bayern Münih, adını yarı finale yazdırdı.

Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı tarihi bir skora sahne oldu. Karşılaşmayı 8-2 kazanan Alman ekibi, Devler Ligi'nde yarı finale çıktı.

Münih'in golleri 4. ve 31. dakikada Thomas Müller, 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry, 63. dakika Joshua Kimmich, 82. dakikada Robert Lewandowski ve 86 ile 89. dakikada Coutinho attı.

Barcelona'nın golleri ise 7. dakikada David Alaba (kendi kalesine) ve 57. dakikada Luis Suarez'den geldi.