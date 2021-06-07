Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Son dakika: ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon Euroleague şampiyonu da olan Efes, Yerel ligde de üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.