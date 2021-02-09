Son Dakika: Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti

Son dakika: Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı derbiyi kaybeden Fenerbahçe, kupada da umduğunu bulamadı. Konuk ettiği Başakşehir'e 120 dakika sonunda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, kupaya veda etti. Sarı lacivertlilerde Uruguaylı defans oyuncusu Lemos, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.