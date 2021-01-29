Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Fenerbahçe ilk etapta Deniz Türüç ve Papiss Cisse ile birlikte 4 milyon euro ve başarı bonusu teklif etti. Görüşme sonrası Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

Yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için bugün yeni bir pazarlık yapıldı. Galatasaray'ın geçen hafta resmen girişimde bulunduğu İrfan Can için Fenerbahçe yönetimi Başakşehir Kulübü'ne çıkarma yaptı.

Geçen hafta İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan randevu isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yöneticiler bu akşam saatlerinde bir araya geldi. İrfan Can için sarı-lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu lacivertli kulübe verilmesi oldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon Euro + başarı bonusu teklif edildi.

ALTERNATİF TEKLİF DENİZ + 6.5 MİLYON EURO

Masada alternatif tekliflerin de konuşulacağı öğrenilirken sadece Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı. Başakşehir yönetimi, İrfan Can için öncelikli olarak yüksek rakam ve peşin para alma hedefinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katıldığı görüşmeler Başakşehir Kulübü'nün binasında sürüyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yle karşılıklı bir şekilde tekliflerini ilettiklerini belirten Gümüşdağ, "Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın İrfan Can'ı çok istediğini belirten Başakşehir Başkanı ,"Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerek. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFLERİ NE OLMUŞTU?

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi.

Başakşehir yönetimi ise Galatasaray Kulübü'ne 3 seçenek sundu:

- 10 milyon Euro + Emre Kılınç

- 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay

- Takassız ve paysız 14 milyon euro

Kaynak: Demirören Haber Ajansı