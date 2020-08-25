Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı Son dakika: Başakşehir, Fransız sol bek Gael Clichy ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2017 yılından beri turuncu lacivertli kulüpte forma giyen Clichy, geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Süper Ligi geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, Fransız futbolcusu Gael Clichy ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

31 MAÇTA 8 GOLE KATKI YAPTI

İngiliz devi Manchester City forması giydikten sonra 2017 yılın bedelsiz olarak kadroya katılan Clichy, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.