Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden elde edilecek gelirin yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.
"BOĞAZ'DAN GEÇEN DENİZ ARACI SAYISINDA %25'LİK AZALMA VAR"
Bakan Turhan, "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda %25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında %53'lük artış var" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır" ifadelerini kullandı.
"KANALIN KAPASİTESİ BOĞAZ'IN 3 KATINA YAKIN OLACAK"
Turhan, "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak. Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.