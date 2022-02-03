Son dakika: Bakan Nebati: Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurları ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nisan ayında enflasyonda zirve beklediklerini belirten Bakan Nebati, "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN 2023'Ü İŞARAET ETTİ

Tek haneli enflasyon için 2023'ü işaret eden Nebati, "Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

TL'DE DEĞER KAYBI BEKLENMİYOR

TL'de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediğini kaydeden Nebati, "Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra döviz piyasasına büyük müdahale olmadı, olduysa da küçük miktarda oldu" dedi.

Nebati, büyümenin yıl sonunda orta vadeli plandaki yüzde 5 tahminine yakın olacağını kaydetti.

KUR KORUMA MEVDUAT 272 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Kur korumalı mevduatta son rakamı açıklayan Nebati, "Dün itibarıyla kur korumalı mevduatın büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirası döviz hesaplarından geldi" diye konuştu.