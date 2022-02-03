Son dakika: Bakan Nebati: Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Bakan Nebati: Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Döviz kurlarıyla ilgili de konuşan Nebati, TL'de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurları ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nisan ayında enflasyonda zirve beklediklerini belirten Bakan Nebati, "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Tek haneli enflasyon için 2023'ü işaret eden Nebati, "Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

TL'de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediğini kaydeden Nebati, "Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra döviz piyasasına büyük müdahale olmadı, olduysa da küçük miktarda oldu" dedi.

Nebati, büyümenin yıl sonunda orta vadeli plandaki yüzde 5 tahminine yakın olacağını kaydetti.

Kur korumalı mevduatta son rakamı açıklayan Nebati, "Dün itibarıyla kur korumalı mevduatın büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirası döviz hesaplarından geldi" diye konuştu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)

rmzn00:

a haber izleyenlere göre Türkiye dünya lideri, dolar 1tl ve mazot 1tl... a haber izleyenin kendine saygısı yoktur.

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oguz:

BİR VATANDAŞ OLARAK SİZDEN BEKLETIM ARTIK ZİRO YANİ SIFIR

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