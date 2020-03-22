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Koronavirüs, Murat Kurum, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacağını, açık olanlarda indirim sağlanacağını ifade etti.

22.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:35
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak

Koronavirüs salgınından dolayı alınan ekonomik tedbirlerle ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazlarında kiracı konumunda bulunanlardan kira alınmayacağını veya indirime gidileceğini açıkladı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçirilirken Türkiye'de de devlet, işletmelerin bu süreçten en az etkilenmesi için üst üste tedbirler alıyor.

HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TİCARİ ÜNİTELERDEN KİRA ALINMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter sayfasından hazine taşınmazları üzerinde ticari işletmeleri olanlarla ilgili haberi paylaştı ve şunları yazdı: "Koronavirüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" diyerek 21 maddelik ekonomik tedbirleri açıklamıştı.

Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak

Haberin Videosu:

Bakan Kurum, Hazine'nin kiracısı olanlardan kira alınmayacağını ve indirime gidileceğini açıkladı

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