Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek
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Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek sezon maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmeyle birlikte tribünlerde eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada seyircilerin tribünlere geri döneceğinin müjdesini verdi.

"TEDBİRLERLE SEYİRCİLİ OYNANABİLECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek sezon maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Bakan Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.

Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek
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Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek - Haberler Spor
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