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Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara müjdeli haberi verdi. KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde KDV'yi %1'e indirdiklerini belirten Albayrak, "Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik" dedi.

30.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:53

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, "İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik." değerlendirmesinde bulundu.

BİR ÇOK KALEMDE VERGİ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.

YEME-İÇME VE KÜLTÜREL FAALİYETLERDE KDV YÜZDE 1'E İNDİ

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Haber Yorumları (11)
ESNAF: ben turizimciyim bir yıldır sokaklar boş. . . e devlete düşen vergileri ödemekten bezdim. . . kazanç =0
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IVAN DİVANDAGOR: ÖTV yi indir piyasa hareketlensin
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KADİR: Esnaf sizi zor kurtarır
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