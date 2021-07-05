Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika: ABD ve Türkiye'nin kara para aklama suçu nedeniyle Avusturya'dan istediği Sezgin Baran Korkmaz, bu sabah Wels'te mahkemeye çıktı. Korkmaz, adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi. Mahkeme, Korkmaz'ın talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ABD'nin kara para aklama soruşturması nedeniyle Avusturya'da "yakalama" ve "iade" talebiyle tutuklanan, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz bu sabah hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın, "ABD'nin iade talebi ve yakalama kararı ile ilgili" ifadesini aldı.

İADE DURUMU İLERİ TARİHLİ BİR DURUŞMADA GÖRÜLECEK

Duruşmadaki ilk 45 dakikanın ardından Korkmaz'ın en az adli kontrol şartıyla tahliyesini istediği öğrenildi. Ancak Wels Mahkemesi Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. İade dosyası ise daha sonraki bir tarihte başka bir mahkemede görülecek.