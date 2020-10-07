Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi

07.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:37

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş, motorine ise 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 16 kuruş, motorine ise 23 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 6,81'e, Ankara ve İzmir'de ise 6,90'a yükselecek. Motorinin litresi zamla birlikte İstanbul'da 6,14'e, Ankara'da 6,20'ye İzmir'de ise 6,23'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi
Haber Yorumları (8)
GÜNCEL...: NORMAL BEN OLSAM 10 TL YAPARIM HERKESİN ALTINDA SON MODEL ARABA VAR KARDEŞİM .GARİBANDA YOK.TABANVAYA ZAM YAPACAK HALLERİ YOK YA.TABANVAYA DEVAM
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REALİST: zamsalak olduk
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ABDULLAH: Dolarlan isimiz yok!
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