Antalyaspor'da iç transferde 3 imza

FT Antalyaspor, Veysel Sarı, Eren Albayrak ve Hakan Özmert'in sözleşmelerini uzattı.

FT Antalyaspor, Veysel Sarı, Eren Albayrak ve Hakan Özmert'in sözleşmelerini uzattı.

FT Antalyaspor, iç transferde Veysel Sarı, Eren Albayrak ve Hakan Özmert'le sözleşme yeniledi. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yeni dönemde transfer sezonunu teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği 3 futbolcuyla açtıklarını belirtti.

Hakan Özmert'le 1, Eren Albayrak ile 2+1, Veysel Sarı'yla da 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen Aziz Çetin, "Hocamız ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mali durumumuz elverdiği sürece herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Çetin, iç ve dış transferde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Kudriashov'la görüşme halinde olduklarını, kendisinin önemli bir sakatlığının bulunmadığını bildirdi.

Özmert: "Futbolu Antalyaspor'da bırakacağım"

Tecrübeli futbolcu Hakan Özmert ise Antalyaspor'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, "Kırmızı-beyazlı formayı giymekten çok mutluyum. Geçen yıl yarım kalan Avrupa hayalini tamamlamak için mücadele edeceğiz. İyi ki Antalyasporluyum. Şartlar devam ettiği sürece futbol oynamaya devam edeceğim ve futbolu Antalyaspor'da bırakmak istiyorum" dedi.

Albayrak: "Kupa kazanmak istiyoruz"

Eren Albayrak da takımda aile ortamı olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini dile getirerek, "İki senedir buradayım. Geldiğimden bu yana elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. İki senedir güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Avrupa kapılarında gideceğiz. Birde kupa kazanmak istiyorum. Geçen sene yarı, bu yıl final oynadık. İnşallah kupa kaldırırız ve Avrupa'ya gideriz. İyi ki Antalyaspor'dayım" ifadelerini kullandı.

Sarı: "Hedeflere hep birlikte varırız"

Veysel Sarı, sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek başladığı sözlerine şu şekilde devam etti:

"1.5 yıldır buradayım. Geldiğimizden beri iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene istediğimiz hedefleri gerçekleştiremedik. Bu sene yeni kurulacak takımla birlik ve beraberlik içinde istediğimiz yerlere hep birlikte varırız."

Konuşmaların ardından resmi sözleşmelere imzalar atıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı