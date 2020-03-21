Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınında en riskli grup olan yaşlıların dışarıya çıkmamaları için 65 yaş üstü olanlara tanınan toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkanının durdurulduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı en riskli grup olan yaşlıların korunması için Ankara Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü olanlara tanınan toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını durdurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de 670 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre hayatını kaybeden 9 kişi ise yaşlılardan oluşuyor.

Koronavirüs salgınında en riskli grup olan yaşlıların tüm uyarılara rağmen evlerinden dışarıya çıkmalarını engellemek için Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir adım attı.

TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ HAKKI KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da 65 yaş üstüne uygulanan ücretsiz toplu taşıma hakkının durdurulduğunu açıkladı.

Yavaş'ın Twitter paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli hemşehrilerim, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlanması uygulaması kentimizde geçici olarak askıya alınmıştır. Torunlarınızın talepleriyle bu önlemi aldık. Sevgili büyüklerimiz, sizi seviyor ve güvende olmanızı istiyoruz."