Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
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Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 485 bin 400 lira, en yüksek ise 486 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 yükselişle 485 bin 400 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.103 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 42 bin 71,52 lira, işlem miktarı ise 1.103,46 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 553 milyon 26 bin 419,62 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım,Vakıf Katılım, Halk Bankası ve Denizbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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