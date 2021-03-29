Son dakika! Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
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Son dakika! Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 283 bin 615,55 lira, işlem miktarı ise 1.668,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 756 milyon 321 bin 319,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 445.000,001.729,35
En Düşük 445.430,001.715,00
En Yüksek453.750,001.728,00
Kapanış453.750,001.724,00
Ağırlıklı Ortalama 449.227,891.722,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)740.283.615,55

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.668,86

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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