Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü Son dakika: Her gün yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı bugüne de rekorla başladı. Gram altın 418 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralar 417 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, cumhuriyet altını da 2.786 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü, yüzde 0,8 yükselişle 1.887,5 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 0,8 değer kazanan gram altın, 415,3 lirayla rekor kapanış yaptı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 11.20 itibarıyla 417 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, cumhuriyet altını da 2.786 liradan satılıyor. Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.893 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti. Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.