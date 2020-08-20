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Son Dakika | Akhisarspor'da Eray'dan imza

Son dakika haberlerine göre TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan Akhisarspor, ilk imzayı sözleşmesi biten Eray Ataseven'e attırdı.

Son Dakika | Akhisarspor'da Eray'dan imza
20.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:17

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan Akhisarspor, ilk imzayı sözleşmesi biten Eray Ataseven'e attırdı. Yeşil-siyahlı kadroda 3 sezondur yer alan tecrübeli ön libero, 1 yıllığına nikah tazeledi.

Akhisar'da 2017'de Balıkesirspor'dan gelen Eray, kulübüyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmanın sevincini yaşayıp 2019'da Süper Lig'den düşme acısını tattı. Geçen sezon 1'inci Lig'de önce yedek, ardından kadro dışı kalıp devre arasında ayrılması gündeme gelen Eray, kulüp bulamayınca affedildi. Transfer yasaklısı olan Akhisarspor'da daha önce Erhan, Ergin, Muhammet Reis ve Gökhan takımdan ayrılmıştı. Erhan ve Ergin gibi Altay'la söz kesen Tolga'nın da ayrılması bekleniyor.


- Akhisar

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Kaynak: DHA

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